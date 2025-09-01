Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε σκυλάκι στην Αρναία

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει τις έρευνες

Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ένας 62χρονος στην Αρναία Χαλκιδικής κατήγγειλε ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο το σκυλάκι της οικογένειας του, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας βρήκε την περασμένη Δευτέρα (25/08) νεκρό το σκυλάκι, ράτσας αγγλικό σέτερ, στην αυλή του σπιτιού του.

Ωστόσο χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.

ΕΛΛΑΔΑ

