Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης (Βίντεο)

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται πορεία αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Thestival, από το άγαλμα Βενιζέλου ξεκίνησε η πορεία και κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης. Σε αυτή συμμετέχουν εργατικά σωματεία, συνταξιούχοι, μέλη της ΕΔΥΕΘ, φοιτητές αλλά και εκπρόσωποι φορέων.

«Να σταματήσει η γενοκτονία των Παλαιστίνιων από το «κράτος- δολοφόνο» του Ισραήλ» ζητούν οι διαδηλωτές, και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στηρίζει το Ισραήλ με τη στάση της. Επίσης κατηγορούν για τη στάση τους τόσο την ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ αλλά και τις ΗΠΑ.

«Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», είναι ένα από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.