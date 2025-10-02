Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας για τον στολίσκο προς τη Γάζα (φωτογραφίες, βίντεο)

Διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ζητώντας την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Σύμμφωνα με το thesspost.gr, στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητές και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό του στολίσκου —στον οποίο συμμετέχουν και ελληνικά πλοία— από το Ισραήλ και διεκδικώντας ελευθερία για την Παλαιστίνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κεφαλή της πορείας προπορεύεται το μπλοκ των Παλαιστινίων της Θεσσαλονίκης, κρατώντας μια μεγάλη σημαία της χώρας τους. Η πορεία ξεκίνησε μετά τη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και κινείται αυτή την ώρα επί της Εγνατίας προς ανατολικά, υπό την παρακολούθηση αστυνομικών δυνάμεων από απόσταση.

Φωτογραφίες