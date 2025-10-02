Global Sumud Flotilla: Η στιγμή του ρεσάλτο από Ισραηλινούς στο ελληνικό “Οξυγόνο” – Καταγγελία για απαγωγές (βίντεο)

Και το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο», μέλος της αποστολής Global Sumud Flotilla, που προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους, αναχαίτισαν Ισραηλινοί κομάντος.

Στις 06:23 ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το σκάφος και κρατούν τους επιβαίνοντες τους οποίους, όπως καταγγέλλει το March to Gaza, μεταφέρουν χωρίς τη θέλησή τους σε άγνωστο μέρος.

Παράλληλα, οι ακτιβιστές καλούν την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα.

Δείτε τη στιγμή του ρεσάλτο στο «Οξυγόνο»: https://twitter.com/BTnewsroom/status/1973598908271198558?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973598908271198558%7Ctwgr%5E31dfb445667d2da13b21dce0948c6f2873b1c249%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsit.gr%2Fkosmos%2Fgaza-oi-israilines-dynameis-anaxaitisan-to-elliniko-skafos-oksygono-kataggelia-gia-apagoges-ton-melon-tis-apostolis%2F4489874%2F

Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτούς που επέβαιναν στο «Οξυγόνο» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, την Τετάρτη, στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ.

«Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο (σ.σ. 02.10.2025) το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς», ανέφερε.

Τα σκάφη της διεθνούς αποστολής προς τη Γάζα αψήφησαν τις εντολές του στρατού του Ισραήλ να σταματήσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα οι ισραηλινές δυνάμεις να μπλοκάρουν την πορεία πολλών σκαφών και να συλλάβουν αρκετούς ακτιβιστές.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης 1/10. https://twitter.com/IsraelMFA/status/1973479557622899030?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973479557622899030%7Ctwgr%5E31dfb445667d2da13b21dce0948c6f2873b1c249%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsit.gr%2Fkosmos%2Fgaza-oi-israilines-dynameis-anaxaitisan-to-elliniko-skafos-oksygono-kataggelia-gia-apagoges-ton-melon-tis-apostolis%2F4489874%2F

Όσον αφορά την ελληνική αποστολή, από την χώρα μας ξεκίνησαν δύο σκάφη: «Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ακτιβιστής Ιάσωνας Αποστολόπουλος ανέβασε βίντεο στα social media μέσα από το σκάφος, λέγοντας πως τα σκάφη δέχονται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

«Το ισραηλινό ναυτικό επιτίθεται στα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, 65 μίλια από την Γάζα. Ήδη κατάλαβαν τα σκάφη Alma και Sirius και απήγαγαν το πλήρωμα. Χτυπάνε κάποια άλλα σκάφη με κανόνια νερού και ακούμε απειλές στον ασύρματο. Μόλις πέρασαν ξυστά από δίπλα μας, κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σηκώνουν απόνερα για να μας απωθήσουν. Μέχρι να μας σταματήσουν όλους, τα υπόλοιπα σκάφη συνεχίζουμε την πορεία μας προς την Γάζα! Η αλληλεγγύη και η αντίσταση δεν τρομοκρατούνται!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Οι διοργανωτές της αποστολής Global Sumud Flotilla κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων.

Το Reuters μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις σταμάτησαν τουλάχιστον 19 πλοία της αποστολής, με τα υπόλοιπα να συνεχίζουν την πορεία προς τη Γάζα.

Δείτε LIVE εικόνα από τα σκάφη που συνεχίζουν το ταξίδι προς τη Γάζα:

Έτσι, περίπου στις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδος) στην ακτογραμμή της Γάζας, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις από το Ισραήλ πλησιάζουν 19 από τα 44 πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή, μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε του ισραηλινό ΥΠΕΞ το οποίο δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.

Η αναχαίτιση του στολίσκου από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής.