Θεσσαλονίκη: Πατέρας μαθητή φώναζε και απειλούσε διευθυντή δημοτικού σχολείου

Αναστάτωση στo δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη όπου φοιτά το παιδί του, προκάλεσε, χθες, το πρωί, ένας άνδρας 41 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, φωνάζοντας και απειλώντας τον διευθυντή του σχολείου, διατάραξε την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, η οποία βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια κλήθηκε η Άμεση Δράση και τον συνέλαβε. Η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή.