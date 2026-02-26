Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Εξαφανίστηκαν χθες, Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Abbas Gulistani και ο Omid Nabizada 15 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Abbas Gulistani έχει ύψος 1.76 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Ο Omid Nabizada έχει ύψος 1.72 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Το Χαμόγελο του Παιδιού κοινοποίησε και τις φωτογραφίες των 15χρονων στη σελίδα του, hamogelo.gr

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Είναι διαθέσιμη για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple