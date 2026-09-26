Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Χρησιμοποιούσε δωμάτιο ξενοδοχείου ως “καβάτζα”
Κατασχέθηκε κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, βραδινές ώρες της 25-9-2026, 38χρονος αλλοδαπός διακινητής ναρκωτικών ουσιών με ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνοιας.
Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 25-9-2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 38χρονου, ο οποίος κινούνταν πεζός, και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, -3- νάιλον συσκευασίες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, έτοιμες προς διακίνηση, επιμελώς κρυμμένες στη φόδρα του παντελονιού του.
Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο 38χρονος, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:
- -50- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
- -12- γραμμ. ηρωίνης,
- μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης,
- -8- φαρμακευτικά δισκία,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής καθώς και
- -8- κινητά τηλέφωνα.
Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της απειλής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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