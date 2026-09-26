Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Χρησιμοποιούσε δωμάτιο ξενοδοχείου ως “καβάτζα”

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, βραδινές ώρες της 25-9-2026, 38χρονος αλλοδαπός διακινητής ναρκωτικών ουσιών με ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 25-9-2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων που περιπολούν στην περιοχή της Ομόνοιας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 38χρονου, ο οποίος κινούνταν πεζός, και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, -3- νάιλον συσκευασίες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, έτοιμες προς διακίνηση, επιμελώς κρυμμένες στη φόδρα του παντελονιού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο 38χρονος, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-50- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-12- γραμμ. ηρωίνης,

μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης,

-8- φαρμακευτικά δισκία,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής καθώς και

-8- κινητά τηλέφωνα.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε πως σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού, της απειλής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.