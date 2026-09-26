Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 18 τραυματίες από επίθεση σε φυλάκιο ασφαλείας

Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα φυλάκιο ελέγχου στο βόρειο Πακιστάν, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Γύρω στο μεσημέρι, ένας καμικάζι οδήγησε ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά στο φυλάκιο ελέγχου, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αστυνομίας της πόλης Ντερά Ισμαήλ Χαν του βορειοδυτικού Πακιστάν, ο Σαϊφουλάχ Χαν.

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Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, το συγκεκριμένο φυλάκιο που βρίσκεται στην Νταραζίντα το χρησιμοποιούν από κοινού η αστυνομία, ο στρατός και τα τελωνεία.

Ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης, ο Μπιλάλ Φαΐζι, είπε ότι «μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 11 νεκροί και 18 τραυματίες». Άλλη πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, έκανε λόγο για 30 τραυματίες.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 31 άνθρωποι -εκ των οποίων οι 16 ήταν αστυνομικοί- σκοτώθηκαν από έκρηξη και ένοπλη επίθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ, μια πόλη 220.000 κατοίκων στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα. Το Πακιστάν επιρρίπτει ευθύνες για την αύξηση των επιθέσεων σε αυτήν την επαρχία στο γειτονικό Αφγανιστάν, όπου η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται κάθε ανάμιξη.

Οι κατηγορίες αυτές οδήγησαν σε ρήξη και σε ένοπλη σύγκρουση τις δύο χώρες. Το Πακιστάν βομβάρδισε περιοχές στα σύνορα υποστηρίζοντας ότι στοχεύει αντάρτες που έχουν καταφύγει στο έδαφος του Αφγανιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters