Πλάκα: Αδέλφια δύο από τα θύματα της έκρηξης – Δείτε φωτογραφίες

Τέσσερις είναι, πλέον, οι σοροί που εντοπίστηκαν στο κτήριο στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε μετά από έκρηξη, το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, καθώς εντοπίστηκαν άλλα δύο άτομα.

Σύμφωνα με το oranewstv, τα θύματα είναι Αλβανοαμερικανοί, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα για τουρισμό.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αλβανική ιστοσελίδα, πρόκειται για τους Φλορίν Χότζα και Φλόριντα Χότζα, ενώ τα ονόματα των υπόλοιπων θυμάτων και αγνοουμένων είναι: Έρις Κάνι, Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ, Έντμοντ Στάλιον, Αθηνά Παπαπρέσκου ΦΩΤΟ: oranewstv

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι οι αυτόνομες παροχές αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση. Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

«Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στα ερείπια του κτηρίου, με τις δυνάμεις να απομακρύνουν οικοδομικά υλικά και μπάζα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συνέχιση των ερευνών.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων δήλωσε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες είχε πραγματοποιηθεί μία πρώτη απομάκρυνση υλικών. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει την επιχείρηση, ενώ χρησιμοποιούνται τόσο μισθωμένα μηχανήματα έργου όσο και μηχανήματα του Δήμου.

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«Τώρα έχουν έρθει για να απομακρύνουν κάποια μπάζα, προκειμένου να μπορούν τα μηχανήματα να επιχειρήσουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μεγαλύτερο μηχάνημα», σημείωσε, εκτιμώντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχουν ασφαλέστερα συμπεράσματα από την επιχείρηση.