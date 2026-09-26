Πλάκα: Εντοπίστηκαν άλλες δύο σοροί στα ερείπια – Στους τέσσερις οι νεκροί

Δύο νέες σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των σωστικών συνεργείων στα ερείπια του σπιτιού στην Πλάκα, με τους νεκρούς να ανέρχονται, πλέον, σε τέσσερις.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, οι δύο σοροί φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Συνολικά, τέσσερις σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη ταυτοποίησή τους. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε δύο.

Υπενθυμίζεται ότι στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Η πρώτη σορός που είχε ανασυρθεί από τα συντρίμμια εκτιμάται ότι ενδέχεται να ανήκει στην ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον ηλικιωμένο σύζυγό της.

Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Στο σημείο είχε εντοπιστεί τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο της κατοικίας, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενοίκων.