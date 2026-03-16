Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ γιατί τον είχε μπλοκάρει (Βίντεο)

Οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, μετά από περιστατικό βιαιοπραγίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν δύο ημέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το επεισόδιο, όταν οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 14 του ΟΑΣΘ ενεπλάκη σε συμπλοκή με οδηγό ΙΧ. Ένας περαστικός κατέγραψε σε βίντεο την συμπλοκή, όπου ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται να έρχεται στα χέρια με τον οδηγό του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο οδόστρωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες του Voria.gr, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει στη λεωφορειολωρίδα στην Εγνατία με Συγγρού, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παραμένοντας μέσα στο όχημά του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αγνόησε τις κόρνες και τα σήματα του οδηγού του λεωφορείου και στη συνέχεια του ζήτησε εξηγήσεις, γεγονός που οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια.

Το περιστατικό τερματίστηκε έπειτα από την παρέμβαση επιβατών του λεωφορείου, οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ, ενώ τελικά δεν κατατέθηκε κάποια καταγγελία στην αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), στο σχετικό υλικό ο εργαζόμενος φαίνεται να κατεβαίνει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες. Ο οργανισμός προχώρησε άμεσα στη θέση του οδηγού σε διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

«Σε άμεση διαθεσιμότητα, θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό. Σε σχετικό video που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών».