Λάρισα: Αυτοκίνητο ανετράπη και βρέθηκε σε χωράφι μετά – Σώος ο οδηγός

Σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα το αργά το βράδυ της Κυριακής (15/03), στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα, περίπου στο 10ο χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tirnavospress.gr, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου και ανετράπη.

Το όχημα υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο μόνος του και είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα ενημέρωσε ο ίδιος το Αστυνομικό Τμήμα ότι δεν τραυματίστηκε.

Το ατύχημα δεν προκάλεσε τραυματισμούς, καθώς το όχημα ανετράπη εκτός του οδοστρώματος.