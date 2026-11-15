Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς για αυτοσχέδιες κόντρες – Έτρεχαν με 160 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο τα 90 χλμ./ώρα

Στη σύλληψη δύο οδηγών ηλικίας 33 και 23 ετών που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με τα οχήματά τους προχώρησαν τις πρωινές ώρες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Οι δύο οδηγοί, που κινούνταν με τα ΙΧΕ αυτοκίνητά τους με ταχύτητα 161 χλμ./ώρα και 160 χλμ./ώρα αντίστοιχα, αντί του νομίμου ορίου των 90 χλμ./ώρα εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών. Σύμφωνα με την Τροχαία, οι συλληφθέντες πραγματοποιούσαν συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς θέτοντας σε κίνδυνο τους άλλους οδηγούς.

