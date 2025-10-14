Θεσσαλονίκη: Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη θέσπιση της 13ωρης εργασίας στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesspost, μέλη εργατικών σωματείων και φορέων, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές δίνουν ηχηρό παρών, διαδηλώνοντας ενάντια στην «13ωρη δουλειά- σκλαβιά».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Κρατώντας πανό με συνθήματα κατά του 13ωρου, εργαζόμενοι κάθε κλάδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στέλνοντας ηχηρό μήνυμα. ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου έχει στηθεί εξέδρα από όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες ενώ αναμένεται να ξεκινήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.