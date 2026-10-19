ΚΝΕ: Συγκέντρωση έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία – «Ελπίδα η πάλη των λαών»

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα πραγματοποίησαν μέλη και φίλοι της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ), εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους μαθητές, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων στη Γαλλία.

Στο επίκεντρο της συγκέντρωσης βρέθηκαν οι αντιδράσεις για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων από τις γαλλικές αρχές, με την ΚΝΕ να καταγγέλλει την αστυνομική καταστολή και να καλεί σε ενίσχυση των κινητοποιήσεων και στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κεντρικό σύνθημα της διαμαρτυρίας ήταν το «Όταν στον δρόμο μιλάει ο λαός, γεννιούνται παντού πόλεις του φωτός», ενώ στο πανό των συγκεντρωμένων αναγραφόταν η φράση «Ελπίδα η πάλη των λαών».

Τα συνθήματα έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούστηκαν συνθήματα αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές στη Γαλλία, αλλά και κατά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Μεταξύ αυτών ήταν:

«Σε όλη την Ευρώπη, παντού ξεσηκωμός, διέξοδο θα δώσει μόνο ο λαός».

«Σε Ελλάδα και Γαλλία ίδιος ο εχθρός, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, καπιταλισμός».

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει».

Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχε ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, ο οποίος το Σάββατο είχε βρεθεί στη μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι μαζί με μέλη των Οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

ΚΝΕ: «Οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα παίρνουμε τη σκυτάλη»

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι και η νεολαία στις δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα.

Η Οργάνωση συνδέει τις διαμαρτυρίες με την ενεργειακή ακρίβεια, τις αλλαγές στην εκπαίδευση, την πολεμική οικονομία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυναμώνουμε την πάλη και στη δική μας χώρα απέναντι στα κοινά μας προβλήματα», αναφέρει, προσθέτοντας:

«Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα παίρνουμε τη σκυτάλη!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΚΝΕ καλεί σε συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία».

Παράλληλα, αναφέρεται στη διεθνή απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών στις 30 Οκτωβρίου και στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκος Φάσσας: «Τώρα είναι η ώρα η οργή της νεολαίας να γίνει οργανωμένος αγώνας»

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε ο Νίκος Φάσσας, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στη μαζική συμμετοχή νέων στις διαδηλώσεις του Παρισιού και άλλων γαλλικών πόλεων.

Ο ίδιος κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε «όργιο κρατικής καταστολής» σε βάρος εργαζομένων και νέων στη Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ομιλία του άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση του «κράτους δικαίου» χρησιμοποιείται για την υπεράσπιση πολιτικών που στρέφονται κατά των λαϊκών συμφερόντων.

Παράλληλα, επέκρινε τις πολιτικές επιλογές τόσο της γαλλικής κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν όσο και άλλων πολιτικών δυνάμεων της χώρας, μεταξύ των οποίων η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Σύμφωνα με τον Νίκο Φάσσα, η στροφή προς την πολεμική οικονομία συνδέεται με πιέσεις στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και με περικοπές κοινωνικών δαπανών.

«Τώρα είναι η ώρα η οργή της νεολαίας να γίνει οργανωμένος αγώνας!», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα για κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

Ο Νίκος Φάσσας υπογράμμισε ότι η ΚΝΕ επιδιώκει να συνδέσει τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία με τις διεκδικήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι νέοι να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, εργασίας και ζωής.

«Για να μη ζήσει η νεολαία τα καλύτερά της χρόνια στην Ελλάδα και την Ευρώπη της εκμετάλλευσης και του πολέμου», σημείωσε, παρουσιάζοντας το πολιτικό κάλεσμα της Οργάνωσης.

Κλείνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στους νέους που συμμετέχουν στις γαλλικές κινητοποιήσεις και τραγουδούν τη «Διεθνή», τονίζοντας ότι η ΚΝΕ αντλεί δύναμη από τη συμμετοχή τους.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα εντάσσεται στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ προς τους διαδηλωτές στη Γαλλία, ενώ η Οργάνωση προαναγγέλλει τη συνέχιση των κινητοποιήσεών της τις επόμενες εβδομάδες.