Ολλανδία: Ο πρωθυπουργός και ο αρραβωνιαστικός του θα γίνουν γονείς το 2027 μέσω παρένθετης μητέρας

Μια ιδιαίτερα προσωπική και χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε τη Δευτέρα (19/10) ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος και ο αρραβωνιαστικός του, Νίκολας Κίναν, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Ο 39χρονος πολιτικός και ο Αργεντινός αθλητής του χόκεϊ επί χόρτου πρόκειται να γίνουν γονείς την άνοιξη του 2027, με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας και δότριας ωαρίου.

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Το ζευγάρι γνωστοποίησε την είδηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, δημοσιεύοντας φωτογραφία με υπερηχογράφημα και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τις γυναίκες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της επιθυμίας τους να αποκτήσουν οικογένεια.

«Τα λέμε το 2027, μικρούλι» – Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού

Ο Ρομπ Γέτεν και ο Νίκολας Κίναν μοιράστηκαν τη χαρά τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους μέσω Instagram.

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι», ανέφεραν στην ανάρτησή τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησαν θερμά τη δότρια ωαρίου και την παρένθετη μητέρα, καθώς και τις οικογένειές τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια ωαρίου, την παρένθετη μητέρα μας και τις οικογένειές τους. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς», έγραψαν.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από φωτογραφία του ζευγαριού με την παρένθετη μητέρα, η οποία ονομάζεται Λίζα.

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Ποια είναι η παρένθετη μητέρα – Τι ανακοίνωσε το κόμμα D66

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος D66, στο οποίο ανήκει ο Ολλανδός πρωθυπουργός, τόσο η παρένθετη μητέρα όσο και η δότρια ωαρίου είναι γυναίκες από την Ολλανδία, γνωστές στο ζευγάρι.

Οι δύο γυναίκες έχουν ήδη δικά τους παιδιά και αποφάσισαν να βοηθήσουν τον Γέτεν και τον Κίναν χωρίς εμπορικό κίνητρο.

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Το κόμμα διευκρίνισε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης και σύμφωνα με το ολλανδικό νομικό πλαίσιο.

Στην Ολλανδία απαγορεύεται η εμπορική παρένθετη μητρότητα, δηλαδή η καταβολή αμοιβής για την κυοφορία ενός παιδιού.

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Η Λίζα, η γυναίκα που κυοφορεί το παιδί, δήλωσε ότι αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά που μπορεί να βοηθήσει τους φίλους της να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.

Ποιος είναι ο Νίκολας Κίναν, ο σύντροφος του Ρομπ Γέτεν

Ο Νίκολας Κίναν είναι Αργεντινός επαγγελματίας αθλητής του χόκεϊ επί χόρτου, με διεθνείς συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του.

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Έχει αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισιού, ενώ σε συλλογικό επίπεδο αγωνίζεται στην Ολλανδία.

Ο Κίναν και ο Γέτεν γνωρίστηκαν το 2022 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Νοέμβριο του 2024.

Το ζευγάρι είχε προγραμματίσει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο ανέβαλε τον γάμο μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Γέτεν.

Ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν, ηλικίας 39 ετών, είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας και ο πρώτος που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2026, μετά την εκλογική επικράτηση του κόμματός του, D66.

Πριν από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, είχε διατελέσει υπουργός αρμόδιος για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα ολλανδικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τον ίδιο να μιλά ανοιχτά για τη σχέση του και την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά.

Θα πάρει άδεια όταν γεννηθεί το παιδί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του D66, ο Ολλανδός πρωθυπουργός σχεδιάζει να απουσιάσει για λίγες ημέρες από τα καθήκοντά του όταν γεννηθεί το παιδί.

Προς το παρόν, δεν προβλέπεται να λάβει μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια.

Το ζευγάρι αναμένει τη γέννηση του πρώτου του παιδιού την άνοιξη του 2027.