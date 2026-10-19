Γαλλία: Νυχτερινό lockdown σε περιοχές του Παρισιού – Μέτρα και σε Λιόν, Λιλ και Νίκαια

Σε εφαρμογή τίθενται από το βράδυ της Δευτέρας (19/10) έκτακτα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, εξέδωσε σειρά αποφάσεων που προβλέπουν απαγόρευση διαδηλώσεων σε μεγάλο τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές.

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Τα μέτρα αποσκοπούν στην αποτροπή νέων επεισοδίων, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Παρίσι: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23:00 έως τις 06:00

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της αστυνομικής διεύθυνσης, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης (20/10).

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δύο συγκεκριμένες περιοχές του Παρισιού:

Στην Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République) , όπου είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια.

, όπου είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια. Στην περιοχή Les Halles, ένα από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά σημεία της πρωτεύουσας.

Στις ζώνες αυτές απαγορεύεται η παρουσία και η παραμονή προσώπων κατά τις ώρες εφαρμογής του μέτρου, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Η αστυνομική διεύθυνση αιτιολόγησε την απόφαση, επισημαίνοντας ότι η προστασία των πολιτών καθιστά αναγκαία τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

«Η ασφάλεια όλων καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία για την αποκατάσταση της δημόσιας ειρήνης, την οποία μια μειοψηφία παραβατών έπληξε σοβαρά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Ποιοι εξαιρούνται από την απαγόρευση κυκλοφορίας

Οι αποφάσεις προβλέπουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, ώστε να μη διακοπεί η πρόσβαση σε κατοικίες και χώρους εργασίας.

Ειδικότερα, εξαιρούνται:

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Οι κάτοικοι που μπορούν να αποδείξουν, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι διαμένουν στις περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί.

Οι εργαζόμενοι που είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στην περιοχή για επαγγελματικούς λόγους.

Τα μέλη των υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης ανάγκης.

Οι καταστηματάρχες των συγκεκριμένων περιοχών.

Απαγόρευση διαδηλώσεων σε μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας

Παράλληλα με την απαγόρευση κυκλοφορίας, οι αρχές απαγορεύουν τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις σε ευρύτερη γεωγραφική ζώνη του Παρισιού.

Οι περιορισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την περιοχή γύρω από το Μέγαρο των Ηλυσίων, το υπουργείο Εσωτερικών, την Εθνοσυνέλευση, το πρωθυπουργικό μέγαρο Ματινιόν και τη Γερουσία.

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Στη ζώνη απαγόρευσης περιλαμβάνονται επίσης η Πλατεία Χρηματιστηρίου, η Πλατεία Βαστίλης και περιοχές γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Η απαγόρευση διαδηλώσεων είναι ευρύτερη από τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία περιορίζεται σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.

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Δήμαρχος Παρισιού: «Δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο από το 1961»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του δημάρχου του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, σχετικά με τη σπανιότητα ενός τέτοιου μέτρου.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι France 5, ο δήμαρχος δήλωσε:

«Δεν μπορώ να θυμηθώ, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του Covid-19, απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παρίσι από το 1961».

Η αναφορά του υπογραμμίζει τον έκτακτο χαρακτήρα των περιορισμών που αποφασίστηκαν για τη γαλλική πρωτεύουσα.

Μέτρα και σε Λιόν, Λιλ και Νίκαια

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο το Παρίσι.

Στη Λιόν, η αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση διαδηλώσεων για το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης, καθώς και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 06:00 της Τρίτης.

Στη Λιλ, στη βόρεια Γαλλία, το μέτρο αφορά αποκλειστικά ανηλίκους σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ανάλογη απόφαση έλαβε και ο δήμαρχος της Νίκαιας, Ερίκ Σιοτί, ανακοινώνοντας νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους.

Οι περιορισμοί διαφοροποιούνται ανάλογα με την πόλη και την περιοχή, καθώς οι τοπικές αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια.

Μετά τις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου

Η επιβολή των μέτρων ακολουθεί τις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, οι οποίες οργανώθηκαν με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Σε αρκετές πόλεις, ειρηνικές διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και λεηλασίες καταστημάτων.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε την εφαρμογή μερικών και αυστηρά τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, προκειμένου να προστατευθούν πολίτες και επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση δέχεται παράλληλα έντονη κριτική για την αδυναμία των αρχών να προβλέψουν την έκταση των επεισοδίων και να αποτρέψουν τις καταστροφές.

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