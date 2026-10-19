Θεσσαλονίκη: Σε ανακριτή 4 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας στη Νεάπολη

Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι επιχείρησαν να ληστέψουν δύο 12χρονους, στην περιοχή της Νεάπολης.

Όπως έγινε γνωστό, οι συλληφθέντες είναι 13 ετών, ενώ η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

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Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν δύο εκ των κηδεμόνων των ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων και οδηγήθηκαν στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ