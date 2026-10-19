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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε ανακριτή 4 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας στη Νεάπολη

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν δύο εκ των κηδεμόνων των ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων

Θεσσαλονίκη: Σε ανακριτή 4 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας στη Νεάπολη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι επιχείρησαν να ληστέψουν δύο 12χρονους, στην περιοχή της Νεάπολης.

   Όπως έγινε γνωστό, οι συλληφθέντες είναι 13 ετών, ενώ η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

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   Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν δύο εκ των κηδεμόνων των ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων και οδηγήθηκαν στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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