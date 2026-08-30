Θεσσαλονίκη: Ανέσυραν 366 κιλά σκουπιδιών και δύο πατίνια από τον Θερμαϊκό

Συνολικά 366 κιλά απορριμμάτων και δύο πατίνια ανασύρθηκαν το πρωί της Κυριακής από τον Θερμαϊκό, κατά τη διάρκεια δράσης καθαρισμού που πραγματοποίησε το Greek Eco Project.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα εθελοντές, οι οποίοι κινήθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, από τον Λευκό Πύργο έως το λιμάνι.

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Η ομάδα συγκέντρωσε 61 σακούλες απορριμμάτων, χωρητικότητας 45 λίτρων η καθεμία. Σύμφωνα με την Αυγή Μεταξά, ιδρύτρια του Greek Eco Project, κάθε σακούλα ζύγιζε κατά μέσο όρο έξι κιλά.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν επίσης δύο πατίνια, συνολικού βάρους περίπου 30 κιλών.

Μαγνήτες, γάντζοι και απόχες για την ανάσυρση

Οι εθελοντές χρησιμοποίησαν ισχυρούς μαγνήτες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση μεταλλικών αντικειμένων, καθώς και γάντζους και μεγάλες απόχες για τα υπόλοιπα απορρίμματα.

Η επιχείρηση δυσκολεύτηκε από την πολύ περιορισμένη ορατότητα, καθώς, όπως ανέφερε η κ. Μεταξά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νερό του Θερμαϊκού ήταν ιδιαίτερα θολό.

Ανάμεσα στα απορρίμματα εντοπίστηκαν και πολλά πλαστικά αντικείμενα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε φύκια. Πηγή φωτογραφίας: Greek Eco Project

37 ποδήλατα και πατίνια από τον περασμένο Μάρτιο

Η σημερινή ήταν η πέμπτη αντίστοιχη δράση που διοργάνωσε το Greek Eco Project από τον περασμένο Μάρτιο.

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Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν ανασυρθεί από τον Θερμαϊκό συνολικά 37 ποδήλατα και πατίνια.

Όσα βρίσκονται σε κατάσταση που επιτρέπει την επισκευή τους παραδίδονται, όταν αυτό είναι εφικτό, στις εταιρείες στις οποίες ανήκουν, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

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Αντίθετα, όσα έχουν υποστεί σοβαρές φθορές παραλαμβάνονται από τον δήμο και μεταφέρονται για ανακύκλωση.

Πηγή φωτογραφίας: Greek Eco Project

Η δράση του Greek Eco Project

Το Greek Eco Project είναι περιβαλλοντικός σύλλογος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ιδρύθηκε το 2020.

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Υλοποιεί δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων:

Παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς.

Δενδροφυτεύσεις.

Οικολογικά εργαστήρια.

Αναπλάσεις αστικών χώρων.

Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες του περιλαμβάνεται η δράση «Blue Halkidiki».

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Μακροπρόθεσμος στόχος του συλλόγου είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου διαβαλκανικού οικολογικού πάρκου στον Νομό Θεσσαλονίκης, ενεργειακά αυτόνομου και ανοιχτού στο κοινό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πάρκο θα περιλαμβάνει κήπους, λίμνες, ανοιχτούς παιδότοπους και χώρους για κατοικίδια, λειτουργώντας παράλληλα ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Η επόμενη δράση στο Πόρτο Κουφό

Η επόμενη μεγάλη επιχείρηση του Greek Eco Project έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής.

Εθελοντές και δύτες θα συμμετάσχουν σε καθαρισμό του βυθού και στην ανάσυρση απορριμμάτων, ενώ θα επιχειρήσουν να απεγκλωβίσουν θαλάσσιους οργανισμούς που εντοπίζονται παγιδευμένοι μέσα σε αυτά.

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης θα ακολουθήσει αναλυτική καταγραφή και ζύγιση όσων συγκεντρωθούν.