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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 47χρονος πήγε σε ραντεβού με ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα

Ο άνδρας φέρεται να γδύθηκε κατά τη διάρκεια προκαθορισμένου ραντεβού. Η ψυχολόγος προχώρησε σε καταγγελία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Θεσσαλονίκη: 47χρονος πήγε σε ραντεβού με ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό καταγγέλθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 47χρονο να συλλαμβάνεται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ψυχολόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Thestival, ο άνδρας είχε μεταβεί στο γραφείο της ψυχολόγου για προκαθορισμένο ραντεβού.

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Τι καταγγέλθηκε ότι συνέβη

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 47χρονος φέρεται να έβγαλε τα ρούχα του και να έδειξε στην επαγγελματία ψυχικής υγείας τα γεννητικά του όργανα.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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