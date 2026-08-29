Θεσσαλονίκη: 47χρονος πήγε σε ραντεβού με ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα
Ο άνδρας φέρεται να γδύθηκε κατά τη διάρκεια προκαθορισμένου ραντεβού. Η ψυχολόγος προχώρησε σε καταγγελία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό καταγγέλθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 47χρονο να συλλαμβάνεται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ψυχολόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Thestival, ο άνδρας είχε μεταβεί στο γραφείο της ψυχολόγου για προκαθορισμένο ραντεβού.
Τι καταγγέλθηκε ότι συνέβη
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 47χρονος φέρεται να έβγαλε τα ρούχα του και να έδειξε στην επαγγελματία ψυχικής υγείας τα γεννητικά του όργανα.
Μετά το περιστατικό, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.
Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
πηγή στην Google
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