Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Σήμαντρα Χαλκιδικής – Με drone η επιτήρηση

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 της Κυριακής σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

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Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμε ο Δήμος Νέας Προποντίδας, διαθέτοντας υδροφόρες.

Συνεχής επιτήρηση με drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων είχε συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drone, το οποίο διέθετε θερμική και οπτική κάμερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την επιτήρηση της έκτασης και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.