Φωτιά τώρα στην Κρανιά Γρεβενών – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, με δύο οχήματα.

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Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνδράμουν από αέρος δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της στη γύρω δασική περιοχή.