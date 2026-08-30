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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κρανιά Γρεβενών – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Στην περιοχή επιχειρούν δέκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα.

Φωτιά τώρα στην Κρανιά Γρεβενών – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI / ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:19

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, με δύο οχήματα.

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Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνδράμουν από αέρος δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της στη γύρω δασική περιοχή.

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