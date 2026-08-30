Ρόδος: Αεροσκάφος της Olympic Air επέστρεψε στο «Διαγόρας» λόγω πιθανής μηχανικής βλάβης

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο επέστρεψε έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Ρόδο, χωρίς να καταγραφεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία επιστροφής και προσγείωσής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Ποια πτήση επέστρεψε στη Ρόδο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στο Flightradar24, πρόκειται για ελικοφόρο αεροσκάφος τύπου ATR 42-600, με νηολόγιο SX-OAZ.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση OA94 (OAL094A) από τη Ρόδο προς την Κάρπαθο.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο κυβερνήτης ενημέρωσε για ένδειξη πιθανού μηχανικού προβλήματος και αποφασίστηκε η επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης για προληπτικούς λόγους.

Κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας

Στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αερολιμένα, οι αρμόδιες αεροπορικές υπηρεσίες και όλα τα εμπλεκόμενα κλιμάκια.

Οι υπηρεσίες τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα έως την ασφαλή ολοκλήρωση της προσγείωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλο περιστατικό μεταξύ των επιβαινόντων.

Σε τεχνικό έλεγχο το ATR 42-600

Το αεροσκάφος θα υποβληθεί στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο, προκειμένου να εξακριβωθεί τι προκάλεσε την ένδειξη που οδήγησε τον κυβερνήτη στην απόφαση επιστροφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποφασιστεί εάν το ίδιο αεροσκάφος μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιο προς την Κάρπαθο ή εάν οι επιβάτες θα μεταφερθούν με άλλο αεροπλάνο.