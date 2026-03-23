Θεσσαλονίκη: Κανονικά στους δρόμους της πόλης την Τρίτη τα ταξί
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου
Στους δρόμους επανέρχονται από τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης τα ταξί της Θεσσαλονίκης, μετά τη λήξη της 24ωρης απεργίας του κλάδου.
Υπενθυμίζεται ότι η απεργία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος – Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές – οδικές – εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» γνωστοποιεί με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η απεργία λήγει τα ξημερώματα 05:00 και βγαίνουμε κανονικά στην δουλειά αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου», με την επισήμανση ότι «θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις και ενημερώσεις σχετικά με το νομοσχέδιο».
