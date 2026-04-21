Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ανακύκλωσης, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Νεοχωρούδα του δήμου Ωραιοκάστρου

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, ενώ μηχανήματα έργου ΟΤΑ συνδράμουν στην κατάσβεση ρίχνοντας χώμα.

Υπενθυμίζεται ότι για την πυρκαγιά ήχησε μήνυμα του 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που είχαν καλύψει την περιοχή.

Την επικινδυνότητα του καπνού και των αερίων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα όταν φλέγονται μονάδες ανακύκλωσης, επισήμανε, με δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ομότιμος καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Κωνσταντίνη Σαμαρά.