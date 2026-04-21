Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι «ισχυρότερο από ποτέ» μετά τη μάχη με τις «δυνάμεις του κακού»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στη Δυτική Ιερουσαλήμ.

«Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ηγούμαστε της μάχης ενάντια στις δυνάμεις του κακού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Προκαλέσαμε ένα βαρύ πλήγμα στο σύστημα απειλών στο Ιράν, υπονομεύοντας την ικανότητά του να μας θέτει σε κίνδυνο. Ενισχύσαμε τη θέση του Ισραήλ ως περιφερειακής δύναμης. Σφυρηλατήσαμε νέες συμμαχίες και ανοίξαμε την πόρτα για την επέκταση του κύκλου της ειρήνης», είπε.