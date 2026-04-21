Χεζμπολάχ: Επιτεθήκαμε στο βόρειο Ισραήλ ως απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα για τις ισραηλινές παραβιάσεις της 10ήμερης εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν ρουκέτες και επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια τοποθεσία στο βόρειο Ισραήλ, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν η πηγή των βομβαρδισμών πυροβολικού προς μια πόλη στο νότιο Λίβανο.

Ανέφερε ότι η κίνηση αυτή έγινε «προς υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του και σε απάντηση στις κατάφωρες» ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένων «επιθέσεων εναντίον αμάχων και της καταστροφής των σπιτιών και των χωριών τους».