Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης – Μήνυμα από το 112, “κλείστε πόρτες και παράθυρα” (βίντεο+φωτογραφίες)
Καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα
Φωτιά ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στο Ωραιόκαστρο και πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την γύρω περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωσης υλικών, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 21, 2026
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγη ώρα αργότερα, ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.
Αναλυτικά το μήνυμα:
Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
‼️Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
— 112 Greece (@112Greece) April 21, 2026
Η ανακοίνωση του Δήμου
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, προειδοποιώντας για την πιθανότητα έκλυσης επικίνδυνων καπνών και τοξικών αερίων λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται στον χώρο.
Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν εντός των οικιών τους διατηρώντας ερμητικά κλειστά πόρτες και παράθυρα για την αποφυγή εισπνοής επιβλαβών σωματιδίων.
