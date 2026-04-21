Χαλκιδική: Νεκρός εντοπίστηκε σε παραλία της Νικήτης 73χρονος αγνοούμενος

Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στην παραλία Καστρί της Νικήτης, στη Χαλκιδική, 73χρονος κάτοικος της περιοχής, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί στην αστυνομία.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται ο θάνατός του να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο 73χρονος έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι του στη Νικήτη και σήμερα το απόγευμα δηλώθηκε η εξαφάνιση του στο Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.