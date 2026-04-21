Θρίλερ στην Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη και σε κατάσταση σύγχυσης μέσα σε λεωφορείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (21.04) στην Πετρούπολη, όταν μια 19χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και πλήρη σύγχυση εντός αστικού λεωφορείου. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε ημίγυμνη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των επιβατών.

Το περιστατικό ήρθε στο φως χάρη στην ευαισθησία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Οι δύο ηλικιωμένοι προσέτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν την κοπέλα, η οποία αδυνατούσε να επικοινωνήσει με το περιβάλλον, και μερίμνησαν για την ασφαλή επιστροφή της στην οικία της.

Αμέσως μετά, ο πατέρας της 19χρονης την οδήγησε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζητηθεί και η συνδρομή ιατροδικαστή, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή κακοποίησης.

Το ιστορικό και οι εξηγήσεις της οικογένειας

Στην κατάθεση που έδωσε στις αστυνομικές αρχές, ο πατέρας της νεαρής ανέφερε πως η κόρη του αντιμετωπίζει χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ, βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως φαίνεται να είχε διακόψει πρόσφατα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η κατάσταση της κοπέλας να οφείλεται σε υποτροπή της υγείας της λόγω της διακοπής των φαρμάκων, ωστόσο η έρευνα παραμένει ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές και ιατροδικαστικές γνωματεύσεις.