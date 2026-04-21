Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα άντρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Άνω Πόλη

To πτώμα άγνωστου άντρα εντοπίστηκε γύρω στις 16:00 το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, στην οδό Τσαμαδού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Τους αστυνομικούς ειδοποίησε περαστικός από το σημείο. Στο σπίτι έσπευσε και ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.