Κορυφώνεται η αγωνία για τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – «Ο αποκλεισμός των λιμανιών ισοδυναμεί με πράξη πολέμου» λέει ο Αραγτσί

Κορυφώνεται η αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι με τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν που θα γινόντουσαν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Με την δεκαπενθήμερη εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης να εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04, 02:50 ώρα Ελλάδος) όλα είναι ρευστά.

Παρά τις έντονες πιέσεις της διεθνούς κοινότητας, η πραγματοποίηση του δεύτερου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ παραμένει «μετέωρη».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου» κι ως εκ τούτου αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου κι ως εκ τούτου παραβίαση της εκεχειρίας», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, καταγγέλλοντας επίσης το ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο.

«Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια», καταλήγει το μήνυμα του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Πάγωσε» το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ ο Τζέι Ντι Βανς

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στο Ισλαμαμπάντ για πιθανές συνομιλίες με το Ιράν έχει ακυρωθεί και αναβληθεί, αλλά προειδοποιεί ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη ανά πάσα στιγμή. Το Ιράν μέχρι στιγμής αρνείται να στείλει εκπροσώπους στις διαπραγματεύσεις, με το Υπουργείο Εξωτερικών να λέει ότι θα συμμετάσχει μόνο εάν η Τεχεράνη πιστεύει ότι οι συζητήσεις θα αποφέρουν αποτελέσματα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρει ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένονται στην Ουάσινγκτον το απόγευμα για διαβουλεύσεις σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν. Ο αξιωματούχος αρνείται να προβλέψει τι θα συμβεί εάν η τρέχουσα εκεχειρία λήξει χωρίς άλλη συνάντηση στην Ισλαμαμπάντ, αλλά σημειώνει ότι ο Τραμπ διατηρεί επιλογές εκτός από την επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών.

Το Πακιστάν σε ρόλο διαμεσολαβητή

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουάχ Ταράρ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε την κρισιμότητα των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσημη λήξη της κατάπαυσης του πυρός ορίζεται για τις 04:50 (PST) της 22ας Απριλίου.

Την ίδια ώρα το Ισλαμαμπάντ αναμένει ακόμη την οριστική απάντηση του Ιράν σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις, ενώ, η συμμετοχή της Τεχεράνης κρίνεται «ζωτικής σημασίας» πριν την εκπνοή της διορίας, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα ανάφλεξη.

Η «σκληρή» γραμμή του Λευκού Οίκου

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του σε συνεντεύξεις του στο CNBC και το Bloomberg. Ο Αμερικανός ηγέτης εμφανίστηκε ανυποχώρητος, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν επιπλέον χρόνο εκεχειρίας, θεωρώντας πως βρίσκονται σε θέση ισχύος.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία άμεσα, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων. Ενώ το Πακιστάν ορίζει τη λήξη τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως η εκεχειρία διαρκεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον).