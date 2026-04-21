Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό 87-79: Με ηγετική εμφάνιση του Σορτς «κατάπιε» τους Γάλλους και ετοιμάζεται για τη Βαλένθια

Σε ένα παιχνίδι που είχε χαρακτηριστεί «do or die» ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 87-79 στο «καυτό» T-Center της Μονακό και προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» ήταν ο Ντι Τζέι Σόρτς, ο οποίος σταμάτησε στους 21 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στην οκτάδα της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει πλέον με μειονέκτημα έδρας την Βαλένθια, με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να είναι το βράδυ της Τρίτης 28/4 (21:45), ενώ το Game 2 έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 30/4 στις 21:45.

The first Play-In Game has concluded and @Paobcgr are confirmed for the Playoffs after the win tonight 🔒#EveryGameMatters pic.twitter.com/hSzUI1BudE— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026

Μεγάλη εμφάνιση πέρα από τον Σορτς πραγματοποίησε ο Κένεθ Φαρίντ που είχε 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε 11 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη για την Μονακό των 8 παικτών ο Μάικ Τζέιμς είχε 25 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Άλφα Ντιάλο είχε 12 πόντους και ο Μπλοσομγκέιμ είχε 9 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 21 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Όσμαν 12 (1/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Σλούκας 8 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 4 (2/7 σουτ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος 11 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκραντ 6 (1), Ναν 7 (1/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεσόρ 8 (4/5 δίποντα), Φαρίντ 13 (6/8 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ (7 ριμπάουντ)

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 4 (1/7 σουτ), Μπλόσομγκεϊμ 9 (4/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 7 (1), Ντιάλο 12 (4/5 δίποντα, 4/5 βολές), Χέιζ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 8 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στράζελ 8 (2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζέιμς 25 (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη).