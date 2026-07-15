Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα: “Δολοφονική ενέργεια, ήταν σκηνικό πολέμου – Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου”

Εξιτήριο έλαβε σήμερα (15/7) από το Νοσοκομείο “Παπανικολάου” η Αφροδίτη Νέστορα μετά την φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της, Βάγια.

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από το νοσοκομείο Παπανικολάου, η κ. Νέστορα ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές «στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν, μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν και εμένα και τον πατέρα μου, και τους υπόλοιπους ενοίκους της υποδομής. (Τους ευχαριστώ) κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή χωρίς, βέβαια, επιτυχία.

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Και φυσικά, το νοσοκομείο «Παπανικολάου», που νοσηλεύτηκα τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι, να επιστρέψω στην κανονικότητά μου».

Για την κατάσταση της υγείας της είπε: «Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη, με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς, να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου, και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το τι θα έλεγε αν ερχόταν αντιμέτωπη με τους συλληφθέντες: «Δεν μπορώ να πω κάτι στους συλληφθέντες, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που έγινε, είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που το 2026 υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο, τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας, που θα έπρεπε να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να την έχουμε οδηγό μας στις επόμενες γενιές».

Για όσα δραματικά βίωσε κατά την φονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη:«Ξέρω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή, δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, οι ποινές που πρέπει να τους επαγγελθούν πρέπει να είναι οι βαρύτατες. Ήταν δολοφονική ενέργεια, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει την δουλειά της.

Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, μόνο σε ταινίες έχω δει τέτοιες σκηνές. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Τώρα δεν βλέπεται απλά μία κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, έχουν συλληφθεί ήδη 3 άτομα, εκ των οποίων οι 2 προφυλακίστηκαν ενώ ο 3ος απολογείται σήμερα.

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Αφροδίτη Νέστορα: Το ιατρικό ανακοινωθέν

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας, η κατάστασή της υγείας της Αφροδίτης Νέστορας, της επέτρεψε να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. H κα. Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Αφροδίτη Νέστορα είχε αποχωρήσει προσωρινά από το νοσοκομείο με δική της ευθύνη, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί στη κηδεία της μητέρα της.

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Το ιατρικό ανακοινωθέν για την Αφροδίτη Νέστορα:

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

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Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

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Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.