Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που 40χρονος σπάει την πόρτα ζαχαροπλαστείου – Έκανε 10 διαρρήξεις σε ένα βράδυ (Βίντεο Ντοκουμέντο)

Την στιγμή που 40χρονος σπάει τη γυάλινη πόρτα ενός ζαχαροπλαστείου στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει μέσα καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο.

Στα πλάνα που δημοσίευσε η εκπομπή Live News φαίνεται ο άνδρας με σκούφο, γυαλιά και τσαντάκι χιαστί, να κρατά ένα κόκκινο εργαλείο. Όταν η πόρτα καταρρέει, κάνει το πρώτο βήμα μέσα, γλιστράει πάνω στα θρυμματισμένα γυαλιά και συνεχίζει.

Μέσα στο κατάστημα, αρπάζει ό,τι βρίσκει στο ταμείο και φεύγει μετά από μόλις 39 δευτερόλεπτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που στόχευε το συγκεκριμένο κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης αποκάλυψε στο Live News ότι ο άνδρας είχε επισκεφθεί το κατάστημα και λίγες ημέρες νωρίτερα.

«Μπήκε Σάββατο προς Κυριακή και ξανά Δευτέρα προς Τρίτη. Την πρώτη φορά δεν βρήκε το συρτάρι για τα χρήματα, τη δεύτερη όμως βρήκε τα χρήματα και ένα κινητό που υπήρχε στον πάγκο», ανέφερε ο ιδιοκτήτης, περιγράφοντας τις δύο απόπειρες.

Ο 40χρονος δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Σύμφωνα με άλλο βίντεο ντοκουμέντο, έκανε συνολικά δέκα διαρρήξεις μέσα σε ένα μόνο βράδυ, χτυπώντας πρώτα σε καφετέρια και μετά στο ζαχαροπλαστείο.

Καταστηματάρχες τρομοκρατήθηκαν από τη δράση του

Οι καταστηματάρχες της Θεσσαλονίκης είχαν τρομοκρατηθεί από τη δράση του. Ο ίδιος, γρήγορος και έμπειρος, είχε βρει τρόπο να εισβάλει και σε κατάστημα με είδη σπιτιού. Ο ιδιοκτήτης περιέγραψε:

«Οι γείτονες άκουσαν γυαλιά να σπάνε γύρω στις πέντε. Η βιτρίνα ήταν σπασμένη, η ταμειακή ανοιχτή και τα χρήματα εξαφανισμένα. Είναι σοκαριστικό – η περιουσία σου, κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αγγίζει. Ολόκληρη η γειτονιά σοκαρίστηκε, ακόμη προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε».

Η δράση του 40χρονου σταμάτησε όταν η αστυνομία τον συνέλαβε λίγα λεπτά μετά από ακόμη μια διάρρηξη στην περιοχή του Χαριλάου. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε κλέψει ένα μηχανάκι, αλλά δήλωσε ότι δεν θυμάται τα υπόλοιπα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ρουχισμό και χρήματα. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.