Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής 10/4 όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε στην αρχή της οδού Μίκης Θεοδωράκη, όταν η 61χρονη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

Τότε αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά.