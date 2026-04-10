Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο
Σήμανε συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής 10/4 όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε στην αρχή της οδού Μίκης Θεοδωράκη, όταν η 61χρονη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.
Τότε αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά.
