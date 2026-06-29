Καλλιθέα: Νέο βίντεο – σοκ από την φωτιά στο διαμέρισμα και την πτώση της 75χρονης

Νέο βίντεο από την στιγμή που 75χρονη γυναίκα στην Καλλιθέα αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί έπειτα από φωτιά που έπιασε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που διέμενε με τον 80χρονο σύζυγό της, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κατοικίας.

Η γυναίκα σώθηκε χάρη σε μια ανθρώπινη αλυσίδα που είχε στηθεί κάτω από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Μετά τη διάσωσή της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα, ενώ και ο 80χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε στο πόδι. Σημειώνεται πως και οι δύο πήραν εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

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«Να είναι καλά τα παιδιά. Έβαλαν τα χέρια τους και μου έδωσαν ελπίδα. “Πήδα”, μου λέγανε, “πήδα”, και με κράτησαν και πήδηξα», ανέφερε στο ΕΡΤNews η 75χρονη, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βίωσε.

«Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Από την είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι», πρόσθεσε η ίδια.

Συγκλονισμένος είναι και ο γιος των ηλικιωμένων, ο οποίος μιλώντας στο DEBATER ανέφερε: «Είδα από βίντεο την μητέρα μου και τον πατέρα μου να πέφτουν στο κενό από το μπαλκόνι. Ευχαριστώ τους ανθρώπους εδώ που τους βοήθησαν. Αν δεν έπεφταν από το μπαλκόνι θα καιγόντουσαν. Δεν θα τους είχα τώρα δίπλα μου. Η φωτιά ξέσπασε από το ισόγειο. Έκανε έκρηξη το ρολόι. Η μητέρα μου είδε τους καπνούς, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και η φωτιά μπήκε γρήγορα μέσα στο σπίτι. Ιδιοκτήτες είμαστε της μονοκατοικίας. Περιμένω να δω τι θα μου πει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Όλα αυτά έγιναν πριν έρθει η πυροσβεστική».

«Φυσικά η γυναίκα μου πήρε και την ελληνική σημαία μαζί της για να μην καεί» είπε από την πλευρά του ο σύζυγός της στο DEBATER.

Από την πλευρά του, ο περαστικός που έπιασε την ηλικιωμένη γυναίκα για να γλιτώσει από τη φωτιά στην Καλλιθέα μιλώντας στον Alpha υποστήριξε ότι «φώναζε για βοήθεια, καιγόταν το σπίτι. Ούρλιαζε. Είχε κόσμο κάτω, είχε και αστυνομικούς” είπε αρχικά ο άνδρας. “Παράτησα το μηχανάκι, ήταν και ένα παιδί δίπλα μου. Η φωτιά ήταν από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε».

«“Πήδα γιαγιά”, της είπα, “θα σε πιάσω”. “Σίγουρα; Θα με πιάσεις;” λέει, “Πήδα, πήδα, μην αγχώνεσαι” της είπα. Πήδηξε και την πιάσαμε, όλοι εδώ πέσαμε κάτω. Την πιάσαμε, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά είναι καλά» πρόσθεσε.

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Επίσης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες. Ο ένας υπέστη εγκαύματα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ ο δεύτερος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά στο πρώτο αρχοντικό της Καλλιθέας στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων εκδηλώθηκε την ώρα που το ηλικιωμένο ζευγάρι κοιμόταν.

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Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα από την Πυροσβεστική για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, τα αίτια της οποίας διερευνώνται.