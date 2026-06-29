Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα
Μετά από επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Ιουνίου στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π, καταφέρνοντας να την οριοθετήσουν, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας.
Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αγιο Ισίδωρο Κορώνης εκδηλώθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2026 λίγο μετά τις 14:00. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 bf.
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της
πηγή στην Google
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