Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29 Ιουνίου στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π, καταφέρνοντας να την οριοθετήσουν, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας.

Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αγιο Ισίδωρο Κορώνης εκδηλώθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2026 λίγο μετά τις 14:00. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 bf.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της