Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή ρεύματος στη Θεσσαλονίκη: Στο σκοτάδι το ιστορικό κέντρο της πόλης

Μετά από βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης

Διακοπή ρεύματος στη Θεσσαλονίκη: Στο σκοτάδι το ιστορικό κέντρο της πόλης
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

   Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το πρωί και φαίνεται να συνδέεται με βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης. Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο, με τον χρόνο αποκατάστασης να παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστος. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, όπως επίσης ο φωτισμός σε κεντρικούς δρόμους. Από την Πυροσβεστική, πάντως, δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ