Κολωνός: Εκκενώθηκε προληπτικά σχολικό συγκρότημα – Χτυπήθηκε αγωγός αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών

Προληπτική εκκένωση έγινε το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου στο σχολικό συγκρότημα στον Λόφο Κολωνού καθώς χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου σε σημείο που βρίσκεται κοντά στα σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργοληπτική εταιρεία του δήμου έσκαβε κοντά στο σχολείο προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη υπόγειας καλωδίωσης στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτροφωτισμού και κατά την εκσκαφή χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή διαρροή.

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Για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 52ο Γυμνάσιο, το 52ο Λύκειο, το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 57ο Δημοτικό Σχολείο.



Η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρη Χαρλαύτη:

Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, προκλήθηκε μικρή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου, που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο εν λόγω αγωγός:

Ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες.

Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου.

Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενημερώθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας και δε σημειώθηκε άλλη ζημιά. Στο σημείο προσήλθε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: Δημόσιου Ωνάσειου Σχολείου – Ημερήσιου Γυμνασίου Κολωνού Δήμου Αθηναίων, το οποίο στεγάζεται επί της συμβολής των οδών Πέτρας και Τριπόλεως αρ.2-4, το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

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