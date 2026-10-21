Θεσσαλονίκη: Τρίχρονο αγοράκι εντοπίστηκε μόνο του στον δρόμο
Συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του
Ένα αγοράκι, μόλις 3 ετών, εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.
Το παιδάκι φέρεται να έφυγε, χθες το απόγευμα, από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό και εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις