Θεσσαλονίκη: Τρίχρονο αγοράκι εντοπίστηκε μόνο του στον δρόμο

Ένα αγοράκι, μόλις 3 ετών, εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του σε υπαίθριο χώρο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.

Το παιδάκι φέρεται να έφυγε, χθες το απόγευμα, από το σπίτι του χωρίς να γίνει αντιληπτό και εντοπίστηκε από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.

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Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου.