Βίντεο ντοκουμέντο από τον Κολωνό: Πυροτεχνουργός πλησιάζει το σημείο μετά την έκρηξη

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η είσοδος της πολυκατοικίας μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι (δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες).

Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER καταγράφει τη στιγμή που πλησιάζει πυροτεχνουργός στο σημείο, μετά την έκρηξη.

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Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτότητα του ανθρώπου που εγκατέλειψε το σακίδιο με τις ναρκωτικές ουσίες, στο οποίο είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός συνδεδεμένος με πυροκροτητή, αλλά και στον πραγματικό στόχο της ενέργειας.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι το σακίδιο να χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα, προκειμένου να προσελκύσει αστυνομικούς στο σημείο και να προκληθεί μια φονική έκρηξη. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο ο μηχανισμός να είχε τοποθετηθεί ως παγίδα σε βάρος διακινητή ναρκωτικών, στο πλαίσιο διαμάχης μεταξύ προσώπων του υποκόσμου.

Τα υπολείμματα του μηχανισμού έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναζητούνται αποτυπώματα και γενετικό υλικό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες. Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας έχει ζητηθεί άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Το χρονικό της έκρηξης.

Το χρονικό της έκρηξης

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 15:30, όταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας κάλεσε την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι είχε εντοπίσει ένα σακίδιο με ύποπτο περιεχόμενο. Στο σημείο έφτασαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν την τσάντα στον ισόγειο χώρο, κοντά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο εσωτερικό φέρεται να υπήρχαν βάζο με ναρκωτική ουσία και ζυγαριά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 44χρονος ανθυπαστυνόμος, που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, φέρεται να έκανε χειρισμό που ενεργοποίησε τον μηχανισμό. Η έκρηξη ήταν ισχυρή, προκαλώντας πανικό και τραυματίζοντας τον ίδιο, μια 23χρονη αστυνομικό που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων και δύο πολίτες.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό». Ο ανθυπαστυνόμος φέρει σοβαρό τραύμα στο μάτι, ενώ οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό δακτύλου του δεξιού χεριού του.

«Άκουσα μπαμ και βγήκα αμέσως έξω. Είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την πολυκατοικία και να ζητά βοήθεια. Ήταν γεμάτος αίματα», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής που έσπευσε να βοηθήσει τον τραυματισμένο αστυνομικό.

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Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το ποιος τοποθέτησε τον μηχανισμό και αν ο στόχος ήταν οι αστυνομικοί ή κάποιο άλλο πρόσωπο.