Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι στην Τριανδρία – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, όταν γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό. Οι διασώστες ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ η γιατρός της Μονάδας προχώρησε σε διασωλήνωση επί τόπου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.