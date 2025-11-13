Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για ένα βρέφος από τις Σέρρες- Έφτασε στο Ιπποκράτειο σε 6 λεπτά

Για τη μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) γέφυρα ζωής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα γράφει το Thestival.gr, κατά τις 15:30 ένα περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛΑΣ συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε ένα βρέφος από τις Σέρρες. Οι αρχές συνόδευσαν το ασθενοφόρο ώστε να φτάσει όσο γρηγορότερα και με ασφάλεια γίνεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Από την Περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” παρέλαβαν οι αστυνομικές δυνάμεις το ασθενοφόρο και άνοιξαν τον δρόμο μέχρι το Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.