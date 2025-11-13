Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για ένα βρέφος από τις Σέρρες- Έφτασε στο Ιπποκράτειο σε 6 λεπτά

Οι αρχές συνόδευσαν το ασθενοφόρο για να φτάσει με ασφάλεια

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για ένα βρέφος από τις Σέρρες- Έφτασε στο Ιπποκράτειο σε 6 λεπτά
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Για τη μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) γέφυρα ζωής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα γράφει το Thestival.gr, κατά τις 15:30 ένα περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛΑΣ συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε ένα βρέφος από τις Σέρρες. Οι αρχές συνόδευσαν το ασθενοφόρο ώστε να φτάσει όσο γρηγορότερα και με ασφάλεια γίνεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” παρέλαβαν οι αστυνομικές δυνάμεις το ασθενοφόρο και άνοιξαν τον δρόμο μέχρι το Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»

«Ό,τι κι αν επινοεί η ΝΔ για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά “γαλάζιο”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των “γαλάζιων ΚΥΔ” δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και […]