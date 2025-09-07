Θεσσαλονίκη: Φραπέ…μπουγάτσα έφτιαξαν έμπειροι baristas στους επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ (Εικόνες)

Φραπέ …μπουγάτσα είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ, που πέρασαν το μεσημέρι της Κυριακής από το περίπτερο του δήμου Θεσσαλονίκης, μπροστά από τον Πύργο του ΟΤΕ.

Έμπειροι baristas της πόλης μοιράστηκαν τα μυστικά του καφέ και έδειξαν πώς μπορεί ένας απλός φραπέ να μετατραπεί σε κάτι τελείως διαφορετικό, συνδυάζοντας δύο από τις πιο «κλασικές» γεύσεις της Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα ποτήρι!

Ο καφές φραπέ είναι ένας στιγμιαίος καφές με νερό, ζάχαρη, πάγο και καφεΐνη και για την κατασκευή του απαιτείται η γνωστή φραπιέρα. Αποτελεί από τα δημοφιλέστερα δροσιστικά ροφήματα της Ελλάδας, το οποίο αναζητούν και οι τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ωστόσο, όπως τόνισαν οι έμπειροι baristas, η μαγεία κρύβεται στις παραλλαγές.

Φραπέ με παγωτό, με Baileys ή με κρύο αφρόγαλο, ένα ποτό που μπορεί να γίνει ακόμη πιο «παιχνιδιάρικο ή ακόμη πιο εκλεπτυσμένο», ανάλογα με τη διάθεση αλλά και τις ιδέες των baristas, όπως ήταν και η παραλλαγή της …μπουγάτσας που «αποκαλύφθηκε» στο κοινό με την ανάλογη κρέμα σε μορφή αφρού και την κανέλα στην κορυφή.

Καφέδες «φραπέ μπουγάτσα» μοιράστηκαν μέσα σε δίσκο στο περίπτερο του δήμου Θεσσαλονίκης και αυτό που χρειαζόταν κάποιος ήταν να δοκιμάσει αρχικά με το καλαμάκι τον παχύ αφρό για να πάρει ο ουρανίσκος όλη τη γεύση και στη συνέχεια να ανακατέψει πολύ καλά για να πιει το παγωμένο του καφεδάκι.

«Η Θεσσαλονίκη από το 2021 ανήκει στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας UNESCO και το τμήμα Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία το γεγονός αυτό. Η γαστρονομία μπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο επισκεψιμότητας. Ζούμε τον τουρισμό της εμπειρίας και θέλουμε οι επισκέπτες, γυρνώντας στις πατρίδες τους, να μιλούν για το τι έζησαν. Και η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης έχει να τους δώσει πολλές εμπειρίες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης.

Ο κ. Γάκης συμπλήρωσε πως, μέσω αυτών των εκδηλώσεων, επιδίωξη είναι να παρουσιαστούν και άλλες εκδοχές προϊόντων, για τα οποία φημίζεται η Θεσσαλονίκη, όπως οι λουκουμάδες. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η θεματική ενότητα «Η γλυκιά ιστορία του Λουκουμά».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ, στο περίπτερο του δήμου Θεσσαλονίκης θα γίνουν πολλές ακόμη παρουσιάσεις και δράσεις από το Τμήμα Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, ώστε να αναδειχθεί ο πολιτισμός, η τουριστική ταυτότητα και η δημιουργικότητα της πόλης.