Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας (06.04)στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, με αποτέλεσμα τη διακομιδή ενός άνδρα στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:20 σε διαμέρισμα επί της οδού Παπαφλέσσα, αρχικά στον χώρο της κουζίνας, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενο δωμάτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας του πυκνού καπνού, ο χώρος εκκενώθηκε άμεσα, ενώ άνδρας περίπου 60 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να φέρει τραύματα.