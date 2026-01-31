Θεσσαλονίκη: Φοιτητές δημιούργησαν την πρώτη πλατφόρμα «μεσίτη» για γεωργικά μηχανήματα – Σε αναμονή 400 αγρότες

Στις αποθήκες αρκετών περιοχών της Πελοποννήσου εδώ και λίγο καιρό παραμένουν ακινητοποιημένες θεριζοαλωνιστικές μηχανές που συνήθως δουλεύουν ασταμάτητα την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, για τον συγκεκριμένο τύπο γεωργικού εξοπλισμού που εξειδικεύεται στη συγκομιδή καλαμποκιού και βρίσκεται εκεί …στα αζήτητα, στη Βόρεια Ελλάδα -και ιδιαίτερα στις Σέρρες, καταγράφεται υψηλή ζήτηση καθώς τα υπάρχοντα μηχανήματα δεν καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες.

Η περίπτωση αυτή όχι μόνο δεν είναι μοναδική, αλλά το φαινόμενο – μηχανήματα που είναι εκτός σεζόν σε μια περιοχή να είναι απαραίτητα για συγκεκριμένες γεωργικές εργασίες σε άλλη, εμφανίζεται συχνά. Αυτό ήταν που γέννησε και την ιδέα σε δύο φίλους, φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας «μεσίτη» για γεωργικά μηχανήματα.

«Αντί ο εξοπλισμός να παραμένει ανενεργός, μπορεί να “μετακομίσει” και να αξιοποιηθεί αλλού». Με αυτόν τον τρόπο οι Βασίλης Χίγκας και Γιώργος Ταμπούρης περιγράφουν την ιδέα τους που μετουσιώθηκε σε μια πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μισθώσουν ή να εκμισθώσουν γεωργικά μηχανήματα εύκολα, με ένα μόνο κλικ.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, πάνω από 400 αγρότες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενοικιάσουν μηχανήματα από συναδέλφους τους, τα οποία μέχρι τώρα παρέμεναν σκονισμένα σε αποθήκες χιλιόμετρα μακριά.

«Οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες γης εγγράφονται στην εφαρμογή για να δημοσιεύουν καταχωρήσεις με μηχανήματα που δεν χρειάζονται άμεσα. Οι χρήστες που χρειάζονται εξοπλισμό μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ιδιοκτήτες. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ενότητες για την εκμίσθωση, αλλά και τη μεταφορά του μηχανήματος.

Εμείς, αυτό που κάνουμε είναι να συνδέουμε τα δύο μέρη και να επιτρέπουμε να πραγματοποιούνται συναλλαγές αγροτών από όλη την Ελλάδα, λύνοντας τα χέρια και των δύο πλευρών», εξηγούν οι δημιουργοί.

Οι δύο φοιτητές μοιράζονται, όπως λένε, την ίδια αγάπη για την επιχειρηματικότητα αλλά και την αγροτική οικογένεια και μετά από σκληρή δουλειά και πολύ χρόνο μελέτης κατέληξαν στην καινοτόμα ιδέα που επιθυμούν να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα, να τον εκσυγχρονίσει και να καλύψει πραγματικές ανάγκες των αγροτών, ώστε όλοι να βγουν κερδισμένοι.

Ο Βασίλης σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και ο Γιώργος Πληροφορική. Η ιδέα της Agrolease γεννήθηκε όταν συμμετείχαν, μαζί με το σχολείο τους και άλλους μαθητές, σε διαγωνισμό εικονικής επιχείρησης. Σήμερα ξεκινούν πλέον με την επαγγελματική της μορφή και έχουν δημιουργήσει έναν κοινόχρηστο «χώρο» γεωργικού εξοπλισμού.

Μέχρι στιγμής, η Agrolease έχει επεκταθεί στο Instagram, το TikTok και το Facebook, ενώ στο newsletter της πλατφόρμας έχουν εγγραφεί αρκετοί αγρότες που αναμένουν να συμμετάσχουν και παράλληλα, οι δύο φοιτητές έχουν ήδη μιλήσει με αρκετούς ενδιαφερόμενους και από κοντά, οι οποίοι μάλιστα τους εξέφρασαν θερμό ενδιαφέρον για την υπηρεσία.

«Είμαστε μια νέα, δυναμική εταιρεία που στοχεύει να διευκολύνει την εύκολη και οικονομική ενοικίαση γεωργικών μηχανημάτων. Πιστεύουμε ότι η αποδοτικότητα των αγροτών στην Ελλάδα μπορεί να βελτιωθεί δραματικά με τη χρήση καλύτερων μηχανημάτων και τεχνολογιών.

Όραμά μας είναι όλοι οι αγρότες της Ελλάδας να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε εργαλείο ή τεχνολογία θέλουν, όποτε το θέλουν και για όσο το χρειάζονται. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα όπου οι αγρότες της Ελλάδας θα μπορούν να βρίσκουν και να αποκτούν εύκολα και οικονομικά κάθε εργαλείο που χρειάζονται», σημειώνουν ο Βασίλης Χίγκας και ο Γιώργος Ταμπούρης.

Μέσω των υπηρεσιών ενοικίασης που παρέχει η πλατφόρμα τους, προωθείται, όπως επισημαίνουν, η κυκλική οικονομία και ενθαρρύνεται η βιώσιμη χρήση πόρων. Επιπλέον, εκτός από την ενοικίαση του μηχανήματος, ο εκμισθωτής μπορεί -αν το επιλέξει- να προσφέρει και υπηρεσίες χειρισμού, δίνοντας στον μισθωτή μια ολοκληρωμένη λύση.