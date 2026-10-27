Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αλκαζάρ

Ο πρωθυπουργός σταμάτησε και στα εκδοτήρια και συνομίλησε με τους υπαλλήλους

Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αλκαζάρ
EUROPEAN COUNCIL
DEBATER NEWSROOM

Στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε λίγο πριν από τις 15:00 το αποκατεστημένο τέμενος Χαμζά Μπέη, γνωστό και ως Αλκαζάρ. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία τον ξενάγησε στον εσωτερικό αύλειο χώρο και στις αίθουσες του ιστορικού μνημείου.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο από την υπουργό και επισκέφθηκε μαζί της, μεταξύ άλλων και την έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται αυτή την περίοδο με τίτλο: “Θεσσαλονίκη: Το αποτύπωμα της Μετάβασης (1960-80)” , μέσα από την οπτική των φωτογραφιών του Pete Marifoglou.

Ο πρωθυπουργός σταμάτησε και στα εκδοτήρια και συνομίλησε με τους υπαλλήλους, ρώτησε για την τιμή του εισιτηρίου και δέχθηκε ως δώρο μεταξύ άλλων και μια κούπα με τυπωμένο το όνομα του μνημείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος βέβαια έδειξε προτίμηση την κούπα λέγοντας: “Ναι, θα ήθελα την κούπα…Είμαι συλλέκτης…”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Pizza Fan: Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του για το παράνομο λογισμικό – Η διαφοροποίηση του φερόμενου «υπαρχηγού»
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του για το παράνομο λογισμικό – Η διαφοροποίηση του φερόμενου «υπαρχηγού»

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε τη λειτουργία «κέρασμα», αποδίδοντας τη χρήση της στα καταστήματα. Τι υποστήριξε ο στενός συνεργάτης του.

Φτώχεια περιόδου: Η Lidl Ελλάς στηρίζει την έρευνα για την αποτύπωση του προβλήματος και την αναζήτηση λύσεων
ΕΛΛΑΔΑ

Φτώχεια περιόδου: Η Lidl Ελλάς στηρίζει την έρευνα για την αποτύπωση του προβλήματος και την αναζήτηση λύσεων

Πανελλαδική έρευνα των It’s Just Period, Deon Policy Institute και WHEN, με την επιστημονική συνεργασία της MRB Hellas και τη χρηματοδότηση της Lidl Ελλάς και του Mediterranean Women’s Fund, καταγράφει την έκταση του φαινομένου και αναδεικνύει προτάσεις για την αντιμετώπισή του

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Pizza Fan: Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του για το παράνομο λογισμικό – Η διαφοροποίηση του φερόμενου «υπαρχηγού»
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του για το παράνομο λογισμικό – Η διαφοροποίηση του φερόμενου «υπαρχηγού»

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε τη λειτουργία «κέρασμα», αποδίδοντας τη χρήση της στα καταστήματα. Τι υποστήριξε ο στενός συνεργάτης του.