Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αλκαζάρ

Στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε λίγο πριν από τις 15:00 το αποκατεστημένο τέμενος Χαμζά Μπέη, γνωστό και ως Αλκαζάρ. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία τον ξενάγησε στον εσωτερικό αύλειο χώρο και στις αίθουσες του ιστορικού μνημείου.



Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο από την υπουργό και επισκέφθηκε μαζί της, μεταξύ άλλων και την έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται αυτή την περίοδο με τίτλο: “Θεσσαλονίκη: Το αποτύπωμα της Μετάβασης (1960-80)” , μέσα από την οπτική των φωτογραφιών του Pete Marifoglou.

Ο πρωθυπουργός σταμάτησε και στα εκδοτήρια και συνομίλησε με τους υπαλλήλους, ρώτησε για την τιμή του εισιτηρίου και δέχθηκε ως δώρο μεταξύ άλλων και μια κούπα με τυπωμένο το όνομα του μνημείου.

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Ο ίδιος βέβαια έδειξε προτίμηση την κούπα λέγοντας: “Ναι, θα ήθελα την κούπα…Είμαι συλλέκτης…”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ