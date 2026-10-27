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Πύργος: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ (βίντεο)

Το τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της πόλης

Πύργος: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:02

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 55χρονη, συνέπεια τροχαίου, ανάμεσα σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στην είσοδο της πόλης του Πύργου Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 12:30.

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Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το τροχαίο συνέβη μετά από σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην οδό Κατακόλου στον Πύργο το μεσημέρι της Τρίτης (27/10/2026), όταν ένα από τα δύο φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, γεγονός που εξετάζεται.

Η 55χρονη γυναίκα οδηγός τους ενός οχήματος ήταν αυτή που ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ οι άλλες δυο γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 27 Οκτωβρίου 2026.

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