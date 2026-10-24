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ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη προσέλευση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη φρεγάτα «Κίμων» – Πότε μπορούν να την επισκεφθούν οι πολίτες

Μικροί και μεγάλοι περιμένουν να επιβιβαστούν στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra

Μεγάλη προσέλευση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη φρεγάτα «Κίμων» – Πότε μπορούν να την επισκεφθούν οι πολίτες
DEBATER NEWSROOM

Αυξημένη είναι η προσέλευση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου εκατοντάδες πολίτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη φρεγάτα «Κίμων», ένα από τα πλέον σύγχρονα πλοία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Από το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, μικροί και μεγάλοι περιμένουν να επιβιβαστούν στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra, η οποία κατέπλευσε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, ενόψει των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Κατά την επίσκεψή τους, οι πολίτες μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους που έχουν διατεθεί για το κοινό και να ενημερωθούν από μέλη του πληρώματος για τον εξοπλισμό, τα συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου.

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Η παρουσία της φρεγάτας στην πόλη αποτελεί μία ξεχωριστή ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά το νέο απόκτημα του ελληνικού στόλου, το οποίο διαθέτει προηγμένα συστήματα επιτήρησης και άμυνας.

Το πρόγραμμα επισκέψεων

Η φρεγάτα «Κίμων» θα δέχεται επισκέπτες έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00-18:00
  • Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00-17:00
  • Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00-12:00 για σχολεία και 12:00-17:00 για το κοινό
  • Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00-12:00 για σχολεία και 12:00-17:00 για το κοινό

Η πρόσβαση στο πλοίο πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα ανήκει στην κλάση FDI HN, γνωστή ως Belharra, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στο Πολεμικό Ναυτικό.

Έχει μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7 μέτρα και εκτόπισμα 4.603 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά της φτάνει τους 27,5 κόμβους. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 149 άτομα και διαθέτει σύγχρονα συστήματα οπλισμού, επιτήρησης και προστασίας.

Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πυραύλους Exocet και Aster 30, πυροβόλο των 76 χιλιοστών και σύστημα εγγύς προστασίας RAM. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα υποστήριξης ελικοπτέρου και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε διαφορετικά πεδία.

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Η επίσκεψη της «Κίμων» στη Θεσσαλονίκη εντάσσεται στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και δίνει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία της χώρας.

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